«Я говорил, что у меня есть другая»: Омаров честно признался в своих многочисленных изменах Бородиной

Ксения Бородина продолжает работать на телевидении. Она посещает вечеринки и премии. При этом Ксения растит дочек: Марусю от первого брака и Теону от второго мужа. С Курбаном Омаровым она неожиданно развелась в 2021 году. Спустя время звезда призналась, что выставила его из дома, узнав о его изменах.
На этот раз Омаров решил дать интервью Алене Жигаловой. Он признался, что за год до развода перебрался на третий этаж и почти не контактировал с Бородиной. Он заверил, что уже не скрывал своих измен, но потом его друг обо всем в подробностях поведал телеведущей, что и поставило точку в их отношениях. Курбан был шокирован, когда узнал, что этот друг Трофим закрутил роман с его женой.
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«Что такое измена? Это когда один любящий человек идет на сторону и предает другого любящего человека. Такого не было. Я тебе больше скажу: мужчины каменные, но у них тоже есть душа, они чувствуют, им нужно тепло. С женщинами то же самое. Когда этого дома недостает, мы начинаем искать то, что нам не хватает», — сказал он.
Ксения Бородина и Курбан Омаров с детьми. Фото: соцсети звезды
«Я говорил, что у меня есть другая, но мне говорили: «Ты врешь, это не так». Это воспринимали за шутку, за стеб. Я, может быть, должен был более точно сказать. На тот момент я уже понимал, что все», — добавил Омаров в шоу «Алена, блин».
По словам бизнесмена, Ксения орала на него и била, когда выставила его из дома. Он не стал отрицать, что действительно изменял телеведущей, когда она была беременна. Однако он заверил, что потом изменился ради семьи. Курбан отметил, что им стали пользоваться. За это он так и не простил звезду.