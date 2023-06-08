«Я говорил, что у меня есть другая»: Омаров честно признался в своих многочисленных изменах Бородиной

На этот раз Омаров решил дать интервью Алене Жигаловой. Он признался, что за год до развода перебрался на третий этаж и почти не контактировал с Бородиной. Он заверил, что уже не скрывал своих измен, но потом его друг обо всем в подробностях поведал телеведущей, что и поставило точку в их отношениях. Курбан был шокирован, когда узнал, что этот друг Трофим закрутил роман с его женой.

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