«Не вмешивайся»: Омаров оправдался за то, что редко видится с дочерью после развода с Бородиной

На этот раз Омаров дал интервью Алене Жигаловой. Он пояснил, что действительно изменял и не скрывал это. Более того, бизнесмен отметил, что Бородина ездила в клубы без него и потом переписывалась с парнями в ванной. Теперь Курбан страдает, что ему не позволяют в любой момент увидеться с дочкой.

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«Это самая больная тема для меня. У меня еще есть старший сын от первой жены Аллы. Я го вижу практически каждый день. У меня есть время на детей, я готов посвящать его детям. Сейчас надо ждать. Там есть святая няня, на которую я молюсь. Если она в доме, я могу ей позвонить. Она всегда спрашивает разрешения. И если ей разрешают, я могу поговорить с Теоной», — поделился он.

Омаров отметил, что дарил наследнице телефон, чтобы делать звонки, но он якобы волшебным образом куда-то пропал.