«Не вмешивайся»: Омаров оправдался за то, что редко видится с дочерью после развода с Бородиной

Ксения Бородина за минувшие 20 лет стала богатой и знаменитой. Она продолжает вести шоу «Дом-2». А вот брак телеведущей развалился. В 2021 году она неожиданно объявила о разводе с Курбаном Омаровым. Спустя время она обвинила его в изменах, а также заверяла, что бывший муж редко видится с дочкой Теоной.
На этот раз Омаров дал интервью Алене Жигаловой. Он пояснил, что действительно изменял и не скрывал это. Более того, бизнесмен отметил, что Бородина ездила в клубы без него и потом переписывалась с парнями в ванной. Теперь Курбан страдает, что ему не позволяют в любой момент увидеться с дочкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Это самая больная тема для меня. У меня еще есть старший сын от первой жены Аллы. Я го вижу практически каждый день. У меня есть время на детей, я готов посвящать его детям. Сейчас надо ждать. Там есть святая няня, на которую я молюсь. Если она в доме, я могу ей позвонить. Она всегда спрашивает разрешения. И если ей разрешают, я могу поговорить с Теоной», — поделился он.
Омаров отметил, что дарил наследнице телефон, чтобы делать звонки, но он якобы волшебным образом куда-то пропал.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды
«Была ситуация. У меня дядя в соседнем доме живет, в этом же коттеджном поселке. Я набрал шашлыков, приехал. Я думал, что заберу Марусю, возьму Теюшу. И вот моя дочка стоит за забором. Бабушка подходит, забирает Теону и говорит: „Не вмешивайся!“ Это очень тяжелая ситуация. Я готов Теоне посвящать всю свою жизнь. Как только будет такая возможность, я будут это делать», — поделился Курбан в шоу «Алена, Блин».
Он признался, что молчал некоторое время, чтобы не устраивать судебный процесс из-за ребенка. Теперь бизнесмен хочет подождать, когда дочка подрастет, чтобы возобновить близкое общение.