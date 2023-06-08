«Уже год жил на третьем этаже»: Омаров раскрыл правду о том, когда «треснул» брак с Бородиной

В беседе с Аленой Жигаловой он вспомнил, как настал день, когда жена собрала его вещи в мешки и выставила его из дома.

«Я уже больше года жил на третьем этаже. Мы не спали уже вместе, практически не разговаривали. Моя жизнь уже начала менять краски. Я ей говорил. Мы уже расставались до этого. Тогда я ушел из дома. Она обвиняла меня в том, что я бросил ее, бросил детей. На этот раз я сказал, что я бросить не буду, скажи теперь ты мне.

Мы существовали в одном доме. У меня маленькая дочка и я просто не мог. Я понимал, что мне нужно как можно дольше побыть с ней. Я понимал, что это конец, что это все. Я играл с ней, каждый день ее видел. Я ожил, что она придет, так как перестал скрывать, что у меня другие интересы. Прям отношений не было, но у меня были другие интересы. Я понимал, что рано или поздно даже слепой человек это увидел», – пояснил Курбан в шоу.