«Уже год жил на третьем этаже»: Омаров раскрыл правду о том, когда «треснул» брак с Бородиной

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Однако у самой телеведущей были неудачи в личной жизни. В 2021 году она развелась с Курбаном Омаровым. Спустя время Ксения обвинила его в изменах. А теперь в интервью бизнесмен открыто в этом признался. Более того, он заверил, что не скрывал своих похождений налево.
В беседе с Аленой Жигаловой он вспомнил, как настал день, когда жена собрала его вещи в мешки и выставила его из дома.
«Я уже больше года жил на третьем этаже. Мы не спали уже вместе, практически не разговаривали. Моя жизнь уже начала менять краски. Я ей говорил. Мы уже расставались до этого. Тогда я ушел из дома. Она обвиняла меня в том, что я бросил ее, бросил детей. На этот раз я сказал, что я бросить не буду, скажи теперь ты мне.
Мы существовали в одном доме. У меня маленькая дочка и я просто не мог. Я понимал, что мне нужно как можно дольше побыть с ней. Я понимал, что это конец, что это все. Я играл с ней, каждый день ее видел. Я ожил, что она придет, так как перестал скрывать, что у меня другие интересы. Прям отношений не было, но у меня были другие интересы. Я понимал, что рано или поздно даже слепой человек это увидел», – пояснил Курбан в шоу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Курбан Омаров. Фото: кадр из шоу «Алена, Блин»
Также он признался, что о его изменах телеведущий рассказал его друг Трофим. По словам Омарова, именно с ним Бородина закрутила роман. Он считает, что их отношения зародились, когда они еще были в браке. В итоге потом Курбан даже подрался с другом, который его предал.