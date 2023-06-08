Татьяна Тарасова прокомментировала слухи о плохом самочувствии

Не так давно в Сети появилась информация о плохом самочувствии Татьяны Тарасовой. Telegram-канал Mash сообщал, что у прославленного тренера возникли проблемы с высоким давлением. Тот же источник утверждал, что за последний месяц карета скорой помощи приезжала к Тарасовой целых 6 раз.

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К счастью, эта информация не подтвердилась. Слухи опровергла сама Татьяна Анатольевна. Женщина вышла на связь с изданием «360» и рассказала о том, что в последнее время не обращалась за медицинской помощью. Тарасова также отметила, что вполне хорошо себя чувствует.

Источник: 360tv.ru