«Меня шокировало. Похож на меня»: Курбан Омаров раскрыл имя возлюбленного Ксении Бородиной

Теперь Омаров дал интервью Алене Жигаловой. Он решил рассказать правду о разводе. Бизнесмен признался, что изменял телеведущей. Однако он отметил, что и она была ему не верна, так как уличал ее в переписках с парнями. Однако для Курбана большим ударом было то, что Бородина закрутила роман с его другом Трофимом.

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«Зовут Трофим, который 15 лет был моим другом! Она его терпеть не могла, называла моим шнырем. Я думаю, это он был частным детективом, который знал про меня все», – отметил Омаров.

Он отметил, что именно этот друг рассказал Бородиной про его измены. А потом бизнесмен узнал, что именно с ним телеведущая крутит роман.