«Меня шокировало. Похож на меня»: Курбан Омаров раскрыл имя возлюбленного Ксении Бородиной

Ксения Бородина много лет работает на телевидении. Она была в браке с Курбаном Омаровым, от которого родила дочку Теону. Примечательно, что в 2021 году они развелись. Первое время экс-супруги не раскрывали подробности размолвки. А потом Ксения обвинила его в изменах. При этом подробности своей личной жизни теперь звезда скрывает.
Теперь Омаров дал интервью Алене Жигаловой. Он решил рассказать правду о разводе. Бизнесмен признался, что изменял телеведущей. Однако он отметил, что и она была ему не верна, так как уличал ее в переписках с парнями. Однако для Курбана большим ударом было то, что Бородина закрутила роман с его другом Трофимом.
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«Зовут Трофим, который 15 лет был моим другом! Она его терпеть не могла, называла моим шнырем. Я думаю, это он был частным детективом, который знал про меня все», – отметил Омаров.
Он отметил, что именно этот друг рассказал Бородиной про его измены. А потом бизнесмен узнал, что именно с ним телеведущая крутит роман.
Курбан Омаров с другом Трофимом. Фото: кадр из шоу «Алена, Блин»
«Когда уже был развод, когда мы не жили вместе, когда мне стали давать Теону. Я от нее узнаю, что этот Трофим приехал, живет, Маруся испекла ему торт. Я думал дочка меня троллит. В свои 5-6 лет она спокойно могла это делать, поэтому я на первые разы не обращал внимания. Потом я выяснил, что они вместе. Это меня и задело», – отметил Курбан.
Он признался, что потом на записи с камер Ксения веселилась с го другом, когда они еще были в браке.
«Меня шокировало, что за год до развода они оказывается уже с Трофимом катались на роликах, вместе ездили покупали мне часы в подарок. У них уже была совместная движуха. Потом это подтвердили наши совместные друзья с Трофимом», – поделился Омаров.
Журналистка поинтересовалась у гостя, почему Бородина до сих пор скрывает нового бойфренда. Он намекнул, что мужчина связан с чем-то криминальным и заверил, что Трофим должен ему три миллиона рублей.
«Я думаю, у них будет большой геморрой, если она его официально представит. Это человек — тень, никто. Человек, у которого нет фото на аватарке в соцсетях. Человек, который не называет свое настоящее имя при знакомстве. Скрывается», – пояснил экс-муж Ксении в шоу Алены Жигаловой.
«Он похож на меня. Не внешне, а привычки копирует», – добавил он.