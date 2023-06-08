«По пьянке закрутилось и не выберешься»: Кудрявцева поделилась редкими фото с молодым мужем в годовщину свадьбы

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных ведущих в стране. И в 52 года блондинка продолжает не только строит карьеру и блистает на светских раутах. Она растит четырехлетнюю дочку Марию с мужем Игорем Макаровым. Несмотря на слухи про кризис в отношениях, 8 июня пара отметила годовщину.
В соцсети Лера поделилась редкими кадрами с возлюбленным. Она показала фотографии со свадьбы, а также очень личные снимки. Телеведущая даже показала, как Макаров держал на руках еще крохотную Марию. Она решила подробно рассказать о том, как встретила своего будущего супруга.
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«10 лет официально! В 2012 году кроме работы и дома я ничего не знала и не видела. И вот решили летом с девочками выбраться «в люди» .Так сказать себя показать, на людей посмотреть.
Сидели большой компанией и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно пыталась развернуться поудобнее, чтоб его рассмотреть.
Он тоже был с компанией. Как он потом утверждал, я ему строила глазки (врет собака). Короче хлопнув рюмашку парень подходит ко мне и мы знакомимся. Я была женщина (старая) красивая, он (глупый) молодой. По пьянке закрутилось и не выберешься.
16 лет разница в возрасте. Что я только не слышала! Ему боялись говорить кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил ******** . Короче к чему это все? Твой человек или не твой. Все. Ничего другого, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то.
Думали ли мы, что наш союз доживает до оловянной свадьбы? Вряд ли! 10 лет — как миг. Полет нормальный, иногда с турбулентными зонами. Прем дальше! Игорь — спасибо, что взял в жены придурошную», – написала звезда.