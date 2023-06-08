«По пьянке закрутилось и не выберешься»: Кудрявцева поделилась редкими фото с молодым мужем в годовщину свадьбы

«10 лет официально! В 2012 году кроме работы и дома я ничего не знала и не видела. И вот решили летом с девочками выбраться «в люди» .Так сказать себя показать, на людей посмотреть.

Сидели большой компанией и тут мимо проходил парень, с которым мы пересеклись взглядами. Я начала ерзать на стуле, а если честно пыталась развернуться поудобнее, чтоб его рассмотреть.

Он тоже был с компанией. Как он потом утверждал, я ему строила глазки (врет собака). Короче хлопнув рюмашку парень подходит ко мне и мы знакомимся. Я была женщина (старая) красивая, он (глупый) молодой. По пьянке закрутилось и не выберешься.

16 лет разница в возрасте. Что я только не слышала! Ему боялись говорить кстати, парень он буйный. Раз кто-то попытался и получил ******** . Короче к чему это все? Твой человек или не твой. Все. Ничего другого, все остальное придуманное, напускное, натужное, ради чего-то.

Думали ли мы, что наш союз доживает до оловянной свадьбы? Вряд ли! 10 лет — как миг. Полет нормальный, иногда с турбулентными зонами. Прем дальше! Игорь — спасибо, что взял в жены придурошную», – написала звезда.