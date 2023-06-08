Безрукова заговорила о погибшем сыне от Ливанова: «Надо принять выбор души, которая ушла не в то время»

«В любом случае надо принять выбор души, которая ушла не в то время, когда вы хотели, а в свое. Нужно быть очень бережным по отношению к близким и посторонним людям, потому что никто и никогда не знает, когда это время наступит для каждого из нас. Ну, и посоветовала бы прочесть последнюю главу своей книги, в которой я рассказывала, как выходила из этого состояния», — поделилась Ирина с WMJ.ru