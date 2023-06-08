Безрукова заговорила о погибшем сыне от Ливанова: «Надо принять выбор души, которая ушла не в то время»

Ирина Безрукова уже давно стала известной актрисой. Она была в браке с Сергеем Безруковым длительное время. Они расстались, когда артистка пережила большое горе. Ее сын от первого брака с Игорем Ливановым погиб. Когда она была на гастролях, парень в квартире поскользнулся и неудачно упал. Спустя 8 лет звезда находит силы, чтобы говорить о своей потере.
«В любом случае надо принять выбор души, которая ушла не в то время, когда вы хотели, а в свое. Нужно быть очень бережным по отношению к близким и посторонним людям, потому что никто и никогда не знает, когда это время наступит для каждого из нас. Ну, и посоветовала бы прочесть последнюю главу своей книги, в которой я рассказывала, как выходила из этого состояния», — поделилась Ирина с WMJ.ru
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Также актриса пояснила, почему ранее рассказала о домогательствах, которые пережила в 25 лет от режиссера-постановщика. Она отметила, что считает, что женщина имеет право говорить «нет». Безрукова отметила, что не получила душевную травму, но очень удивилась такому недостойному поведению.