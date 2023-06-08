Стали известны факты из биографии нового избранника Полины Гагариной

На днях Полина Гагарина удивила поклонников тем, что появилась на публике в сопровождении нового мужчины. Сначала пару увидели в одном из столичных ресторанов, где молодые люди не скрывали своих чувств. Затем их заметили на прогулке: влюбленные держались за руки и мило улыбались друг другу.

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Как выяснилось позже, избранником Полины якобы стал танцор ее труппы Станислав Миков. Мужчина родом из Йошкар-Олы, ему 35 лет.

С Гагариной Миков знаком около 5 лет. Однако до недавнего времени их отношения были только профессиональными. Никаких намеков на роман между коллегами по сцене не было. Ведь не так давно Станислав выкладывал в своем блоге совместные фотографии с теперь уже бывшей девушкой. Которая, к слову, работает танцовщицей группы «Руки Вверх!». А Полина, казалось, была счастлива в союзе с продюсером Владимиром Чиняевым.

Источник: litekp.ru