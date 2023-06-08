Две куколки-блондинки: как выглядят подросшие дочери экс-участницы «Дома-2» Насти Лисовой от богатого пожилого мужа

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Лисова счастлива в браке с оператором и бизнесменом Михалом Шахиджановым. Муж старше Анастасии на двадцать с лишним лет, но на отношения пары такая разница в возрасте влияет очень позитивно.

Анастасия Лисова подарила мужу двух дочерей - одну за другой. Старшей наследнице пары Мирославе пять с половиной лет, а младшей, Маше, 31 августа будет три года.

Обе девочки очень хорошенькие, они блондинки. В микроблоге Анастасия Лисова поделилась видео с дочками, которое записала в машине. Она умиляется тому, насколько разные у нее дочери.

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