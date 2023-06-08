«Он просто перестал жить»: Лиза Полыгалова из «Дома-2» раскрыла жуткие подробности замершей беременности

Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова продолжает делиться с поклонниками деталями произошедшей с ней катастрофы. Накануне она рассказала, что потеряла ребенка от Вани Барзикова на пятнадцатой неделе беременности. У будущего малыша просто остановилось сердце.
Лиза Полыгалова узнала об этом, придя на очередное УЗИ.
«Он просто перестал жить. Все было хорошо… Я очень бережно относилась к беременности… Сегодня был плановый прием. Начали делать УЗИ, а я пошутила: «Он что, опять спит?» Он спит. Только уже не проснется», — рассказала Лиза Полыгалова.
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Напомним, Лиза Полыгалова не держала беременность в секрете и рассказала о ней поклонникам, едва сделав тест. Она была счастлива, что станет мамой, несмотря на то что отношения с отцом малыша, Ваней Барзиковым, не сложились. На днях Лиза Полыгалова даже устроила гендерпати, узнав, что у нее будет мальчик. Точнее, теперь уже не будет.