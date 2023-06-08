«Он просто перестал жить»: Лиза Полыгалова из «Дома-2» раскрыла жуткие подробности замершей беременности

Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова продолжает делиться с поклонниками деталями произошедшей с ней катастрофы. Накануне она рассказала, что потеряла ребенка от Вани Барзикова на пятнадцатой неделе беременности. У будущего малыша просто остановилось сердце.

Лиза Полыгалова узнала об этом, придя на очередное УЗИ.