«Люди придают этому больше значения, чем я»: Кирилл Сафонов вновь оправдался за пост на украинском языке

Известный актер Кирилл Сафонов навлек на себя повышенное внимание хейтеров, когда некоторое время назад обратился к своему маленькому сыну публично на украинском языке.

Кирилл Сафонов опубликовал в микроблоге пост с цитатой из песни украинской рок-группы «Океан Эльзы», за который оправдывается теперь при каждом удобном случае.

На днях, давая интервью в Израиле, Кирилл Сафонов сделал акцент на том, что не вкладывал в публикацию того смысла, который в ней увидели другие.

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