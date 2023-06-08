«Люди придают этому больше значения, чем я»: Кирилл Сафонов вновь оправдался за пост на украинском языке

Известный актер Кирилл Сафонов навлек на себя повышенное внимание хейтеров, когда некоторое время назад обратился к своему маленькому сыну публично на украинском языке.
Кирилл Сафонов опубликовал в микроблоге пост с цитатой из песни украинской рок-группы «Океан Эльзы», за который оправдывается теперь при каждом удобном случае.
На днях, давая интервью в Израиле, Кирилл Сафонов сделал акцент на том, что не вкладывал в публикацию того смысла, который в ней увидели другие.
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«Люди придают этому больше значения, нежели придавал я. Просто увидел красивую картинку. Мы с семьей сидели в японском ресторане, где весь потолок был уставлен шарами. Сын заинтересовался и потянулся к этим игрушкам. Такой был момент любви. Это момент любви, который я зафиксировал», — объяснился Кирилл Сафонов.
По материалам «Первого радио 89.1FM»