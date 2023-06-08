Состояние Федосеевой-Шукшиной в реанимации ухудшилось

84-летняя Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации после перенесенного инсульта. Ее состояние ухудшилось, сообщает сайт kp.ru. Якобы в мае она даже перенесла инфаркт головного мозга, и сердце не справляется. Ее сейчас спасают кардиостимулятором.

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В настоящее время актрисе проводят полное обследование. Родные не комментируют произошедшее, не освещают диагноз и другие подробности о самочувствии вдовы Василия Шукшина. Дочь звезды Ольга уверяет, что у мамы плановое обследование и она получает терапию.