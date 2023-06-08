Новости шоу-бизнеса: Кузьмина рассекретила беременность, Костенко купила квартиру в Москве, Бьянку обманули на деньги

Кузьмина сообщила о беременности

Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку, сообщила о беременности. Для 35-летней актрисы это будет второй ребенок.

Костенко похвасталась новой квартирой

Мечта жены Дмитрия Тарасова, Анастасии Костенко, осуществилась — она купила квартиру в Москве. Это новостройка без отделки, теперь новой хозяйке предстоит серьезный ремонт.

Бьянку обманули на деньги

Певица Бьянка сообщила, что за последние два месяца ее обманули на четыре миллиона рублей. Артистка призналась, что крупной суммы денег она лишилась из-за подрядчиков. Бьянка планировала провести воду на свой участок, а также сделать личную скважину. Одну из услуг подрядчики не выполнили. Теперь она пошла в суд.