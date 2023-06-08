Туктамышева в бикини кокетливо повернулась сдобным тылом к людям: стринги впились в недра

Елизавета Туктамышева оправилась в Мексику совместить приятное с полезным. В столице страны она провела тренировочные сборы, после чего перебралась в курортный Канкун, чтобы как следует отдохнуть и восстановиться. Поклонники предвкушали, что у красотки скоро пойдет купально-пляжный контент. И долго ждать не пришлось.

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Фигуристка показала, как посетила местный парк, прогуливалась по тенистым дорожкам и демонстрировала себя в бикини. Кокетливо повернувшись сдобным тылом к камере, Туктамышева сверкнула прелестями в стрингах. И фанаты ахнули, засыпав красотку комплиментами.