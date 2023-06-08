Топалов до сих пор не может отойти от партнерских родов с Тодоренко: «Кричала: «Сделайте мне клизму срочно!»

Певец Влад Топалов в новом интервью на YouTube-шоу «Семейный вопрос» рассказал о своем опыте партнерских родов. Ему пришлось пережить это дважды - в 2018 и в 2022 годах. Настояла на этом его жены Регина Тодоренко. Сам бы он вряд ли когда-нибудь решился. Поскольку столкнулся с массой неловких ситуаций в процессе появления новых людей на свет.

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Так, во время первой беременности жены Топалов был рядом и всячески поддерживал супругу все 9 месяцев, а потом и в родзале. И у него остались самые спорные впечатления.

«Девять месяцев мы готовились: читали книги, ходили на курсы и на осмотры к гинекологу… В канун родов Регина захотела есть. Она съела четыре килограмма раков, через несколько часов мы поехали в роддом.

Там она съела спагетти, потом килограмм мандаринов… И кричала: «Пожалуйста, сделайте мне клизму срочно!». Теперь понимаете, почему я не хотел на роды?» - задал риторический вопрос Топалов.

Вторые роды были за границей, и процесс происходил дома в надувном бассейне. Теперь за компанию с Топаловым был его старший сынок, четырехлетка Майкл. Это тогда ошеломило общественность, но Тодоренко не увидела ничего особенного в таком поступке.