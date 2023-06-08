Севастьянова сверкнула упругими бедрами: платье распахнулось – красота напоказ

Звезда отечественной гимнастики Каролина Севастьянова в Москве в этот раз задержалась надолго. Красавица не спешит возвращаться в Монако, а все активнее проявляет себя на родине. Встречи с друзьями и родными, шопинг и развлечения – в суете будней звезда соцсетей едва находит время на общение с подписчиками.

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Но без новых фото Севастьянова своих фолловеров не оставила. Она запостила кадры из ювелирного салона, примерив роскошные украшения. Изящно расположившаяся в кресле гимнастка сверкнула упругими бедрами, закинув ногу на ногу – от такого жеста платье распахнулось, и все увидели прелести звезды.