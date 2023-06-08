Взмокшая Волочкова прижала хвойные ветки к голому телу: дело было в парной

Балерина Анастасия Волочкова просто обожает баню. У нее на участке стоит роскошная парная с купелью, но часто артистка посещает новые места, чтобы разнообразить свой отдых. Один из банных комплексов Москвы она так облюбовала, что рассказала всем, как сходила на процедуры.

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Фотографиями из парной Волочкова поделилась со всем онлайн-миром. Она позировала в парной, прикрывшись хвойным веником. Красивый снимок вызвал бурю эмоций у подписчиков, они усыпали балерину комплиментами, а также поблагодарили за наводку – место и впрямь оказалось примечательное.