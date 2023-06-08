Выбрала помоложе: Полина Гагарина закрутила роман с танцовщиком

Певица Полина Гагарина не афиширует личную жизнь, однако скрывать свой развод с фотографом Дмитрием Исхаковым три года назад не стала. А вот новые отношения рассекречивать не торопится.

Оказалось, что с продюсером Владимиром Чиняевым она уже не вместе, но и не одна. Рядом с красоткой — бойфренд помоложе. 52-летнему Чиняеву артистка предпочла 35-летнего танцовщика из своего шоу-балета Станислава Микова, пишет Super.ru.