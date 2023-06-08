Выбрала помоложе: Полина Гагарина закрутила роман с танцором

Певица Полина Гагарина не афиширует личную жизнь, однако скрывать свой развод с фотографом Дмитрием Исхаковым три года назад не стала. А вот новые отношения рассекречивать не торопится. Оказалось, что с продюсером Владимиром Чиняевым она уже не вместе, но и не одна. Рядом с красоткой – бойфренд помоложе. 52-летнему Чиняеву артистка предпочла 35-летнего танцора из своего шоу-балета Станислава Микова, пишет Super.ru.

Звезду и ее бойфренда подловили на прогулке по улицам Москвы. Они держались за руки, нежничали и выглядели настоящей влюбленной парой. А несколькими днями раньше исполнительницу и Микова застукали в ресторане целующимися.

Про Микова известно, что он из Йошкар-Олы, в труппе Гагариной танцует 5 лет. У него была гражданская жена из подтанцовки группы «Руки вверх!», но чуть меньше полугода назад они расстались.

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