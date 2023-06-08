Юлия Михалкова показала себя в одном полотенце: вышла в бассейн, сверкает прелестями

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова недавно вернулась в Сеть после длительного отсутствия. Актриса с головой погрузилась в работу и экопроекты, поэтому времени на соцсети у нее не хватает. Но поклонники прощают ей столь долгое отсутствие.

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На этот раз красавица запечатлелась в интерьерах любимого спа-салона. Красавица пришла, чтобы побыть с собой наедине и привести в порядок тело и душу.

«Посвящаю время своему телу. Отдыхаю душой», - сообщила красавица.

Михалкова была в одном полотенце, поэтому фотографироваться не стала. Однако на видео зрители все равно усмотрели ее красивую фигурку.