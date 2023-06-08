Промахнулась с пластикой: что произошло с лицом Пугачевой в Израиле – в жизни отекшая, на фото - молодуха

Алла Пугачева в Израиле поражает людей своими метаморфозами во внешности. Она выходила на сцену во время концерта «Машины времени», и по Сети разошлись ее фото с опухшим лицом. А следом муж Примадонны разместил селфи, где артистка уже – помолодевшая на десятилетия красотка.

Кадры оценила косметолог и пластический хирург Надежда Петраш. Она указала на заметные перемены во внешности, которые могли стать следствием неудачной пластики.

«Скорее всего, певица прибегла к пластике нижних век. Помимо этого, была сделана подтяжка височной зоны лба и области скул, поэтому на лице есть заметная одутловатость и припухлость. Мы видим асимметрию лица, растяжение рта, неестественную мимику. Это, скорее всего, связано с тем, что пластика у Пугачевой уже далеко не первая», - цитирует эксперта красоты kp.ru.

Из-за очередной пластики ткани лица утеряли эластичность, стали менее растяжимыми. Судя по отеку, в область век, виска и щек введено избыточное количество жировой ткани. Из-за чего появляется отек, задерживается жидкость.

«В результате морщин нет, но все равно есть ощущение, что нарушены пропорции лица: присутствует выраженная асимметрия, рот растянут. Думаю, отечность после коррекций внешности в течение нескольких месяцев уйдет. Но с пластикой надо быть аккуратнее», - отметила специалист.

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