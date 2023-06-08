Раздевшаяся Волочкова в спальне прижала одеяло к интимному месту: императрица в будуаре

Звезда балета Анастасия Волочкова поделилась фотографией из спальни, на которой предстала будто императрица в будуаре. Дело в том, что свое одеяло она трансформировала легким движением руки в платье со шлейфом.

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Не обошлось без пикантной нотки. Звезда полностью разделась и внесла горячую интригу – прижала одеяло к интимному месту, сымитировав декольте фасона бюстье. Точеные плечи и ключицы она выставила напоказ, руки в боки, манерное выражение лица – артистка на правах хозяйки всем своим взглядом дала понять, что дома она может выглядеть как захочет.