Глюкоза блеснула своими «сочными» прелестями в откровенном платье в честь 37-летия: манкая грудь во всей красе

На этот раз Глюкоза выложила пикантные кадры. Она решила показать, как выглядит в день своего рождения. Певица в тонком мини-платье с голой спиной козырнула точеными формами. Она едва прикрыла свою округлую грудь. Блондинка позировала на побережье в лучах солнца. Звезда сразила безупречной фигурой.
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Глюкоза. Фото: соцсети звезды
«С днем рождения меня. Признаюсь честно: встречаю его очень спокойно и на работе. Сейчас я снимаюсь в семейном кино и все неспроста. К своим 37 я чувствую, что становлюсь лучше именно для самой себя.
Кто-то называет это гармонией, кто-то личностным ростом. Я чувствую, что выросла ментально и вновь вернулась к тому, что главное в себе нужно беречь доброту», – написала звезда.
Поклонники были восхищены и осыпали именинницу комплиментами. «Откуда появились такие большие шары, ведь раньше доска была», «До чего красивая», «Вот это фигура», «Такие формы в 37 лет — огонь», — стали писать подписчики.
Глюкоза. Фото: соцсети звезды