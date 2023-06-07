Глюкоза блеснула своими «сочными» прелестями в откровенном платье в честь 37-летия: манкая грудь во всей красе

Глюкоза. Фото: соцсети звезды

Певица в день рождения взбудоражила фанатов смелыми фото.

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, много лет выступает на сцене. Уже 20 лет она блистает на публике. Теперь артистка продолжает сниматься в кино. При этом она растит дочек Лидию и Веру. Рри этом звезда не перестает восхищать своей внешностью, за которой тщательно следит.

На этот раз Глюкоза выложила пикантные кадры. Она решила показать, как выглядит в день своего рождения. Певица в тонком мини-платье с голой спиной козырнула точеными формами. Она едва прикрыла свою округлую грудь. Блондинка позировала на побережье в лучах солнца. Звезда сразила безупречной фигурой. 

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Глюкоза. Фото: соцсети звезды

«С днем рождения меня. Признаюсь честно: встречаю его очень спокойно и на работе. Сейчас я снимаюсь в семейном кино и все неспроста. К своим 37 я чувствую, что становлюсь лучше именно для самой себя.

Кто-то называет это гармонией, кто-то личностным ростом. Я чувствую, что выросла ментально и вновь вернулась к тому, что главное в себе нужно беречь доброту», – написала звезда.

Поклонники были восхищены и осыпали именинницу комплиментами. «Откуда появились такие большие шары, ведь раньше доска была», «До чего красивая», «Вот это фигура», «Такие формы в 37 лет — огонь», — стали писать подписчики.

 

Глюкоза. Фото: соцсети звезды

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