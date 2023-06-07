Глюкоза блеснула своими «сочными» прелестями в откровенном платье в честь 37-летия: манкая грудь во всей красе

На этот раз Глюкоза выложила пикантные кадры. Она решила показать, как выглядит в день своего рождения. Певица в тонком мини-платье с голой спиной козырнула точеными формами. Она едва прикрыла свою округлую грудь. Блондинка позировала на побережье в лучах солнца. Звезда сразила безупречной фигурой.

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