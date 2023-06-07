«Вид максимально странный»: Тодоренко в нижнем белье выбежала на улицу, засветив свой ядреный тыл

Регина Тодоренко много лет строит карьеру на телевидении. Примечательно, что она вела трэвел-шоу «Орел и решка», а потом стала развивать свой блог. Теперь ее часто видят в разных проектах. При этом артистка растит сыновей: Михаила и Мирослава. Вместе с детьми она продолжает путешествовать, но недавно звезда оказалась на съемках в Минске.
На этот раз Регина удивила поклонников. Она выложила кадры, на которых предстала в нижнем белье. Телеведущая прокатилась на лифте и выбежала на улицу. Она оголила свои прелести. Люди увидели пышные ягодицы знаменитости. Тодоренко добежала до машины и скрылась. Как оказалось, она опаздывала на самолет.
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«Да, вид у меня максимально странный. У меня просто каждая минута на счета», – отметила она. «Оставила бы мне хоть что-нибудь! Я понимаю, что опаздываю на самолет, но в трусах я еще не бежала на самолет», – предъявила звезда помощнице.
Поклонники были ошарашены увиденным. Однако Регина захотела на один день прилететь в Москву, чтобы успеть на утренник к сыну. Это растрогало фанатов.