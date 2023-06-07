«Вид максимально странный»: Тодоренко в нижнем белье выбежала на улицу, засветив свой ядреный тыл

На этот раз Регина удивила поклонников. Она выложила кадры, на которых предстала в нижнем белье. Телеведущая прокатилась на лифте и выбежала на улицу. Она оголила свои прелести. Люди увидели пышные ягодицы знаменитости. Тодоренко добежала до машины и скрылась. Как оказалось, она опаздывала на самолет.

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