Ядреная, сочная: Либерж Кпадону прогулялась по Поляне «Дома-2» в белом купальнике — такое зрелище не пропускают

Не так давно вернувшаяся на «Дом-2» мулатка Либерж Кпадону держит в напряжении всю мужскую часть поклонников проекта.

Накануне она сплясала в одной маечке, а теперь прогарцевала по Поляне и общему дому в белом купальнике, который очень выигрышно смотрелся на фоне смуглого тела Либерж Кпадону.

Сочная и ядреная Либерж Кпадону пришла к выводу, что белый купальник ей очень идет. И поклонники поддержали ее в этом мнении.

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