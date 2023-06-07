Миддлтон в бирюзовой футболке и джоггерах козырнула точеной фигурой во время игры в регби: все ахнули

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Жена принца Уильяма в графстве Беркшир продемонстрировала свою спортивную подготовку, выйдя на поле для регби.

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она исполняет свои обязанности, ездит в деловые поездки и участвует в светских раутах. В свой 41 год жена принца Уильяма не перестает восхищать своим моложавым видом и безупречными образами. Однако на этот раз ее смогли увидеть в непривычном виде. 

Кэтрин посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир. Она вышла на поле в бирюзовой футболке с эмблемой сборной Англии по регби — красной розой. Также принцесса Уэльская облачилась в темно-синие джоггеры Sweaty Betty и белые кроссовки Lululemon.

Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Невестка короля Великобритании Карла III также собрала волосы в конский хвост, что делает редко. 

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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Примечательно, что Миддлтон не просто вышла на поле, а сама приняла пас от бывшего регбиста национальной команды Дэнни Кэра. Жена принца Уильяма продемонстрировала отличную спортивную форму. Публика была в восторге от того, как выглядит мама троих детей. 

Напомним, что в феврале 2022 года Кэтрин стала новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии. Однако раньше этот пост занимал принц Гарри, но потерял его после отказа от королевских обязанностей.

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