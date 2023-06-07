Миддлтон в бирюзовой футболке и джоггерах козырнула точеной фигурой во время игры в регби: все ахнули

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она исполняет свои обязанности, ездит в деловые поездки и участвует в светских раутах. В свой 41 год жена принца Уильяма не перестает восхищать своим моложавым видом и безупречными образами. Однако на этот раз ее смогли увидеть в непривычном виде.
Кэтрин посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир. Она вышла на поле в бирюзовой футболке с эмблемой сборной Англии по регби — красной розой. Также принцесса Уэльская облачилась в темно-синие джоггеры Sweaty Betty и белые кроссовки Lululemon.
Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Невестка короля Великобритании Карла III также собрала волосы в конский хвост, что делает редко.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Примечательно, что Миддлтон не просто вышла на поле, а сама приняла пас от бывшего регбиста национальной команды Дэнни Кэра. Жена принца Уильяма продемонстрировала отличную спортивную форму. Публика была в восторге от того, как выглядит мама троих детей.
Напомним, что в феврале 2022 года Кэтрин стала новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии. Однако раньше этот пост занимал принц Гарри, но потерял его после отказа от королевских обязанностей.