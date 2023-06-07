Миддлтон в бирюзовой футболке и джоггерах козырнула точеной фигурой во время игры в регби: все ахнули

Кэтрин посетила регбийный клуб в английском городе Мейденхеде в графстве Беркшир. Она вышла на поле в бирюзовой футболке с эмблемой сборной Англии по регби — красной розой. Также принцесса Уэльская облачилась в темно-синие джоггеры Sweaty Betty и белые кроссовки Lululemon.

Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Невестка короля Великобритании Карла III также собрала волосы в конский хвост, что делает редко.

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