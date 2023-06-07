Одному четыре, другому год, похожи на своих пап: Алена Рапунцель показала подросших сыновей от разных мужчин — красавцы

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель — мама двух мальчиков Богдана и Святослава. Она обожает своих сыновей, отношения с отцами которых у нее не сложились.
Сейчас Алена Рапунцель вновь влюблена, а ее избранник с удовольствием нянчится со Святославом и играет с Богданом. Младшему сыну Алены Рапунцель в марте исполнился год, старшему в феврале было четыре.
В микроблоге Алена Рапунцель похвасталась красавчиками-сыновьями, похожими на своих пап.
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Алена Рапунцель с младшим сыном Святославом. Фото: соцсети
Напомним, Алена Рапунцель родила старшего сына Богдана от отношений с Ильей Яббаровым, который после разрыва с ней женился на Анастасии Голд.
Младший сын Алены Рапунцель Святослав появился на свет в браке Алены с мужем Ильей Семиным. Эта семья довольно быстро распалась.
Старший сын Алены Рапунцель Богдан. Фото: соцсети