Одному четыре, другому год, похожи на своих пап: Алена Рапунцель показала подросших сыновей от разных мужчин — красавцы

Алена Рапунцель с сыновьями. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель обожает Богдана и Святослава.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель — мама двух мальчиков Богдана и Святослава. Она обожает своих сыновей, отношения с отцами которых у нее не сложились.

Сейчас Алена Рапунцель вновь влюблена, а ее избранник с удовольствием нянчится со Святославом и играет с Богданом. Младшему сыну Алены Рапунцель в марте исполнился год, старшему в феврале было четыре.

В микроблоге Алена Рапунцель похвасталась красавчиками-сыновьями, похожими на своих пап.

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Алена Рапунцель с младшим сыном Святославом. Фото: соцсети

Напомним, Алена Рапунцель родила старшего сына Богдана от отношений с Ильей Яббаровым, который после разрыва с ней женился на Анастасии Голд.

Младший сын Алены Рапунцель Святослав появился на свет в браке Алены с мужем Ильей Семиным. Эта семья довольно быстро распалась.

Старший сын Алены Рапунцель Богдан. Фото: соцсети

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