Бузова в платье с дыркой в самом пикантном месте, оголила свои прелести: блеснула «сочными» округлостями без белья

Ольга Бузова уже давно стала популярной. Она ведет передачи и дает концерты. В 37 лет артистка не перестает носить откровенные наряды. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства. Телеведущая не скрывает, что хочет завести семью, но найти жениха оказалось проблематично. Однако это не мешает ей хвастаться формами.
На этот раз Ольга приготовилась выйти в свет. Она выбрала для этого летнее платье цвета Барби. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Артистка предпочла не надевать нижнее белье. Дырка в форме сердца в области декольте позволила засветить округлости груди. Бузова покружилась на шпильках на улице.
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«Ты никогда не сможешь мной насладиться, если не захочешь меня узнать и понять», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что на этот раз она их сразила. «Красивая и счастливая», «Такая красивая и нежная!», «Белье бы не помешало», «Видно слишком много», — стали писать в Сети.