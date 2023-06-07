Бузова в платье с дыркой в самом пикантном месте, оголила свои прелести: блеснула «сочными» округлостями без белья

На этот раз Ольга приготовилась выйти в свет. Она выбрала для этого летнее платье цвета Барби. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Артистка предпочла не надевать нижнее белье. Дырка в форме сердца в области декольте позволила засветить округлости груди. Бузова покружилась на шпильках на улице.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».