«Нужно решать»: Юлия Проскурякова заговорила о кризисе в отношениях с Игорем Николаевым

Третья супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова устроила интерактив для подписчиков, во время которого ответила на их вопросы.

В частности, поклонников звездной пары интересовало, были ли кризисы в отношениях звездной пары. И если да, то как они разрешались.

Юлия Проскурякова, пожалуй, впервые решилась озвучить, как обстоят дела в ее семье с Игорем Николаевым. Наличие каких-либо сложностей в отношениях с мужем она отрицала.