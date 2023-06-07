«Нужно решать»: Юлия Проскурякова заговорила о кризисе в отношениях с Игорем Николаевым

Третья супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова устроила интерактив для подписчиков, во время которого ответила на их вопросы.
В частности, поклонников звездной пары интересовало, были ли кризисы в отношениях звездной пары. И если да, то как они разрешались.
Юлия Проскурякова, пожалуй, впервые решилась озвучить, как обстоят дела в ее семье с Игорем Николаевым. Наличие каких-либо сложностей в отношениях с мужем она отрицала.
«Особых кризисов, которые нужно решать, у нас никогда не было. Вообще, у нас прекрасные отношения и рядом с нами дочь и семья», — поделилась Юлия Проскурякова.
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Напомним, первой женой Игоря Николаева была его одноклассница Елена, второй — певица Наташа Королева.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев поженились в 2010 году, а в октябре 2015-го стали родителями девочки Ники.