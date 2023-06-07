Валя Карнавал в тугом платье засветила грудь без лифчика: напряженные «вишенки» торчат

На этот раз Валя решила выложить новые селфи. Она облачилась в тугое платье-майку белого цвета. Блогерша отказалась от лифчика, засветив упругую грудь. Она не стала прикрывать напряженные интимные ореолы. Карнавал с растрепанными волосами козырнула формами.

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Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Ей удалось взбудоражить парней. «Просто богиня», «Вот это формы», «Как стоит грудь без пуш-ап!», «Горячая штучка», «Это так круто», «Фигура стала шикарной», — стали писать подписчики.