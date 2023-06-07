«Представляете, он во мне мертвый»: Лиза Полыгалова из «Дома-2» потеряла ребенка на 15-й неделе беременности

Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова буквально пару дней назад провела гендерпати и узнала, что ждет мальчика от экс-избранника Вани Барзикова. Она уже даже придумала имя будущему сыну.
Но в один момент все изменилось. Врачи сообщили Лизе Полыгаловой, что у ее малыша остановилось сердце.
Рыдающая Лиза Полыгалова вышла на связь с подписчиками и рассказала о трагедии.
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«Я в каком-то аду, сначала одна больница, другая… Еще его надо достать из меня. Представляете, он во мне мертвый! Это ужас, никому не пожелаю никогда. Нашего Левы больше нет с нами. Он пришел… многое изменил и ушел. Мне очень больно, но на то воля Бога. Я жду тебя, сын, назад, когда тебе будет суждено вернуться», - рассказала Лиза Полыгалова, глотая слезы.