«Представляете, он во мне мертвый»: Лиза Полыгалова из «Дома-2» потеряла ребенка на 15-й неделе беременности

Участница «Дома-2» Лиза Полыгалова буквально пару дней назад провела гендерпати и узнала, что ждет мальчика от экс-избранника Вани Барзикова. Она уже даже придумала имя будущему сыну.

Но в один момент все изменилось. Врачи сообщили Лизе Полыгаловой, что у ее малыша остановилось сердце.

Рыдающая Лиза Полыгалова вышла на связь с подписчиками и рассказала о трагедии.

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