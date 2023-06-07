«С внучкой вижусь нечасто, прошу, чтобы мне ее дали»: певица Валерия сделала неожиданное признание

Популярная певица Валерия уже почти два с половиной года находится в прекрасном статусе бабушки маленькой девочки. Внучка звезды Селин родилась в первый день 2021 года.

Знаменитая бабушка души не чает в малышке. В беседе с Teleprogramma.pro Валерия рассказала, что из-за занятости видит Селин не так часто, как ей хотелось бы.