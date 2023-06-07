«С внучкой вижусь нечасто, прошу, чтобы мне ее дали»: певица Валерия сделала неожиданное признание

Популярная певица Валерия уже почти два с половиной года находится в прекрасном статусе бабушки маленькой девочки. Внучка звезды Селин родилась в первый день 2021 года.
Знаменитая бабушка души не чает в малышке. В беседе с Teleprogramma.pro Валерия рассказала, что из-за занятости видит Селин не так часто, как ей хотелось бы.
«К сожалению, не удается часто видеться с внучкой. Но каждую возможность используем. Если есть два дня, забираю ее к себе. Ну, как забираю… Прошу, чтобы мне дали, потому что такая всем нужна – и родителям, и тем бабушке с дедушкой. Вот завтра она приезжает к нам и четыре дня пробудет. Селин очень ранняя. Рано начала говорить, умная, развитая. Ей нравятся книжки. Я могу бесконечно о ней рассказывать. Но, думаю, что это интересно только родственникам», – поделилась певица Валерия с Teleprogramma.pro.
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В эту среду, 7 июня, Валерия стала участницей презентации нового сезона НТВ 2023–2024 года. Во время мероприятия был анонсирован пятый сезон популярного шоу «Маска», который стартует по традиции в середине февраля.
«Мы получаем колоссальное удовольствие от этого проекта и срослись с ним. Что мне хотелось бы поменять? Я не знаю, насколько это возможно, но хотелось бы, чтобы финальное голосование было таким – сначала жюри, а потом зрители спасают или выбирают, кто остается. Но продюсерам, конечно, виднее», – сказала Валерия, которая является членом жюри шоу «Маска».
Кстати, у проекта высокие рейтинги. В целом же НТВ занимает вторую строчку в топе популярности среди российских каналов, являясь гендерно-сбалансированным ТВ, которое интересно и мужчинам, и женщинам.