В стиле спорт-шик: 39-летняя Алсу в платье-майке и белоснежных кедах щегольнула в Нью-Йорке

Алсу уже много лет строит карьеру. Она продолжает быть популярной исполнительницей. Однако в последние годы певица редко выпускает новые треки. Но она снова снимается в телевизионных проектах и порой предстает на концертах. При этом артистка растит троих детей. Многие восхищаются тем, как звезда в 39 лет молодо выглядит.
На этот раз Алсу отправилась отдыхать в США. Она поделилась новыми кадрами. Певица увиделась с подругой и прогулялась с ней по ночному Нью-Йорку. Она облачилась в черное платье-майку и жакет в тон. Лук дополнили белоснежные кеды. Артистка подчеркнула свои стройные ноги, одевшись в стиле спорт-шик.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
«Где-то под нью-йоркским небом», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие осыпали ее комплиментами. «Какие вы милые», «Алсу как роскошная девушка, эталон нежности», «Очень стильная», «Как вам идет этот город», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды