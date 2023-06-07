В стиле спорт-шик: 39-летняя Алсу в платье-майке и белоснежных кедах щегольнула в Нью-Йорке

На этот раз Алсу отправилась отдыхать в США. Она поделилась новыми кадрами. Певица увиделась с подругой и прогулялась с ней по ночному Нью-Йорку. Она облачилась в черное платье-майку и жакет в тон. Лук дополнили белоснежные кеды. Артистка подчеркнула свои стройные ноги, одевшись в стиле спорт-шик.

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