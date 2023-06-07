Ольга Бузова уже 19 лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Артистка в свои 37 лет продолжает строить карьеру. Она не перестает носить смелые наряды, которые подчеркивают ее достоинства. И хоть телеведущая поправилась, она предпочитает не скрывать фигуру.
На этот раз Ольга устроила себе выходной. Она посетила баню, где не только попарилась, но и искупалась в купели. Артистка решила позировать в лимонном мини-бикини. Она засветила округлости фигуры. Бузова обнажила животик, бедра и грудь. Она без макияжа плюхнулась в воду, намочив прелести.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Звезда выложила фото и видео, развеяв подозрения в фотошопе. Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Ольга. «Ох, какие формы», «Раздобрела сильно», «Животик едва втянула», «Бедра стали как у Ким», «Сочная стала! Прям хороша», «Работники ее снимали, старались», — стали писать в Сети.