Волочкова в мокром бикини оголила свои «дыньки» в лесу: округлости фигуры показала во всей красе

Анастасия Волочкова уже давно выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в России, так как часто оказывается в скандальных ситуациях. То критикуют ее наряды, то артистка поражает всех шпагатом в общественных местах. В свои 47 лет звезда не стесняется демонстрировать свои прелести.
Накануне Анастасия решила посетить баню. Она попарилась и искупалась в купели. При этом балерина была окружена деревьями. Она в припыленном купальнике оголила свои формы. Артистка козырнула плоским животом и пышным декольте. Волочкова присела на край купели, прикрыв голову веником.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены увиденным. Одни посчитали кадры удачными, а другие снова раскритиковали балерину. «Ну остановись уже», «Для женщины в вашем возрасте уже стыдно так фоткаться», «Все показала», «Купальник сливается с кожей», — стали писать в Сети.