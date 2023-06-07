«Забыла вас спросить!»: Ефременкова взбесилась из-за вопросов о лицах сыновей-близнецов — что она скрывает

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова скрывает от поклонников лица сыновей-близнецов. Малышам в июне исполнится уже по девять месяцев, а Юлия Ефременкова все еще прикрывает детей смайликами в виде тигриных мордочек.

Некоторых подписчиков Юлии Ефременковой такое не устраивает категорически. Они выразили свое «фи» по этому поводу, чем вывели Ефременкову из себя.

«Да хватит уже прятать лица детей. Что за бред? Это же не дети президента. Как будто они золотые», — написали Юлии Ефременковой в Сети.

Та молчать не стала и тут же поставила на место бестактных пользователей.

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