Севастьянова в шелковом наряде на голое тело засветила свои «холмики страсти»: заставила всех пустить слюнки

На этот раз Севастьянова отметилась в салоне, где примерила украшения. Гимнастка предстала в топике и юбке из шелка изумрудного цвета. Она подчеркнула свои изящные формы. Спортсменка предстала в наряде с очень откровенным декольте. Каролина засветила свои женские прелести. Звезда решила показать всю свою красоту.

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