Севастьянова в шелковом наряде на голое тело засветила свои «холмики страсти»: заставила всех пустить слюнки

Каролина Севастьянова уже давно стала известной. Она долгое время занималась художественной гимнастикой. Примечательно, что в свои 28 лет спортсменка держит себя в форме. Она много путешествует. Олимпийскую чемпионку можно увидеть в роскошных ресторанах в Москве, Дубае и Монако.
На этот раз Севастьянова отметилась в салоне, где примерила украшения. Гимнастка предстала в топике и юбке из шелка изумрудного цвета. Она подчеркнула свои изящные формы. Спортсменка предстала в наряде с очень откровенным декольте. Каролина засветила свои женские прелести. Звезда решила показать всю свою красоту.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
На этот раз Каролина получила множество комплиментов. Ее осыпали теплыми словами. «Очень красивая», «Какие формы», «Выглядит на миллион», «Просто богиня», «Ангельски прекрасна», «Тут все бесподобно», «Ого, прям декольте до пупка», — стали писать подписчики.