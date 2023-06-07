Недавно родившая Устиненко о беременности жены Гобозова: «Мне кажется, Саша опять поторопился»

Бывший участник «Дома-2» Саша Гобозов накануне сообщил о беременности второй жены Светланы. Будущий дважды папа признался, что очень рад предстоящему пополнению в семье.
Отреагировала на новость и бывшая жена Саши Гобозова Алиана Устиненко, которая воспитывает его сына Роберта и недавно родила дочку от нового избранника. Алиана Устиненко призналась, что рада за Сашу. Но при этом отметила, что есть один нюанс. По мнению Алианы, как и в истории с ней, Саша Гобозов на этот раз тоже слишком торопится. Она считает, что он и его жена слишком мало еще знают друг друга, чтобы решаться на столь ответственный шаг, как рождение ребенка.
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«Но момент один, который меня немножко смутил, — все слишком быстро. Саша посмотрел на меня. У меня все хорошо, и ему захотелось. Главное, чтобы он не поторопился. Чтобы узнать человека, как мне кажется, нужен как минимум год. Мы пришли к тому, что хотим детей, спустя два с лишним года. У Саши это сейчас опять немножечко быстро. Вместе они только полгода. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Если у Саши все будет хорошо, то и у Роберта будет все хорошо. Папа будет уделять ему время и финансово помогать», — высказалась Алиана Устиненко.