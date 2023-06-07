Недавно родившая Устиненко о беременности жены Гобозова: «Мне кажется, Саша опять поторопился»

«Но момент один, который меня немножко смутил, — все слишком быстро. Саша посмотрел на меня. У меня все хорошо, и ему захотелось. Главное, чтобы он не поторопился. Чтобы узнать человека, как мне кажется, нужен как минимум год. Мы пришли к тому, что хотим детей, спустя два с лишним года. У Саши это сейчас опять немножечко быстро. Вместе они только полгода. Но я очень надеюсь, что все будет хорошо. Если у Саши все будет хорошо, то и у Роберта будет все хорошо. Папа будет уделять ему время и финансово помогать», — высказалась Алиана Устиненко.