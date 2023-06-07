До сих пор в тяжелом состоянии: новые данные о попавшей в реанимацию Лидии Федосеевой-Шукшиной — какое решение приняли врачи

Стали известны последние данные о состоянии 84-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая на днях попала в реанимацию.

Как сообщается, Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии, ее сознание угнетено.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной после перенесенного инфаркта нарушена работа сердца. Врачи приняли решение установить актрисе временный кардиостимулятор. Но полагают, что его одного будет недостаточно.

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