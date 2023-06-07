Елена Летучая в мини-бикини обнажила свои «сочные» округлости: не осрамилась на мальдивском пляже

Елена Летучая много лет работает на телевидении. Она часто ведет проекты, которые вмиг становятся популярными. В последнее время блондинка особенно много путешествует. Обычно компанию ей составляет муж Юрий Анашенков. Но недавно звезда улетела на Мальдивы со своей мамой Людмилой Александровной.
На этот раз Елена решила похвастаться пляжными фото. Она облачилась в черное мини-бикини. Телеведущая козырнула своей фигурой. Она блеснула округлой грудью в лифе из треугольников. Блондинка продемонстрировала походку от бедра. Летучая прогулялась на фоне лазурного побережья.
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Елена Летучая. Фото: соцсети звезды
«Место, где сгущается красота мира», — написала звезда.
Поклонники были сражены фигурой 44-летней Елены. Ее осыпали комплиментами. «Лена, очень Вы кайфовая, конечно! Ничего не скажешь», «Если это не фотошоп, то ты душка», «Красивая женщина в красивом месте! Все гармонично», «Перехватывает дыхание, когда я вижу Елену в таком виде», — стали писать в Сети.