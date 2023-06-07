Не мучает себя диетами: как питается Кейт Миддлтон

Как сообщают инсайдеры, на завтрак Кейт Миддлтон предпочитает смузи с одним и тем же составом: спирулина, кейл, матча, шпинат, салат романо, кинза и черника, и ест овсяную кашу.

В течение дня Кейт Миддлтон старается есть как можно больше необработанной пищи - сырые овощи, салаты. На десерт - взбитые с миндальным молоком ягоды.

Нутрициолог Ольга Деккер отметила, что стремление Кейт Миддлтон питаться таким образом похвально, но нельзя сказать, что подобный подход годится для всех, без исключения. Выбирая для себя тот или иной образ питания, нужно ориентироваться на свой организм.

«Например, важно помнить, что даже необработанная пища может иметь свои ограничения и индивидуальные особенности. Некоторые люди могут испытывать трудности в усвоении сырой пищи или определенных овощей. Поэтому важно быть внимательным к своему организму и реагировать на любые негативные симптомы или реакции», - отметила Ольга Деккер.

По материалам sport-express.ru.