Бузова в лимонном мини-бикини окунулась в ледяную купель, оголив «аппетитки»: мужчина схватил — аж взвизгнула

Ольга Бузова остается одной из самых известных персон в России. Артистка добилась большого успеха, но пока не вышла замуж. На этот раз она возобновила гастроли. Блондинка каждый раз в смелых нарядах предстает перед публикой. А 7 июня звезда начала день с приятного отдыха.
Примечательно, что Ольга решила провести время без компании. Она в лимонном купальнике сначала попарилась, а потом понежилась в бочке с травами, засветив свое декольте. После этого артистка доверилась банщику, который схватил ее и вынудил окунуться в ледяную купель со льдом. Звезда вскрикнула, оказавшись на поверхности.
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На этот раз Ольга не стала прятать свои прелести. Она также покрасовалась без макияжа. Поклонники осыпали ее комплиментами.
«Ого, какая», «Слушается мужчину, какая редкость», «Фигурка стала сочная», «Очень хороша», «Как она выглядит! И кричит красиво», — стали писать подписчики.