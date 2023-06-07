Бузова в лимонном мини-бикини окунулась в ледяную купель, оголив «аппетитки»: мужчина схватил — аж взвизгнула

Примечательно, что Ольга решила провести время без компании. Она в лимонном купальнике сначала попарилась, а потом понежилась в бочке с травами, засветив свое декольте. После этого артистка доверилась банщику, который схватил ее и вынудил окунуться в ледяную купель со льдом. Звезда вскрикнула, оказавшись на поверхности.

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