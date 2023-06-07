«Приятный вечер»: Бухынбалтэ из «Дома-2» в роскошном платье с перьями покрасовалась рядом с Кадони — он без возлюбленной

«Приятный вечер был в компании ценных людей», — подписала кадр Кристина Бухынбалтэ. «Ладно, врать не буду, тоже иногда скучаю по твоей душноте», — иронично отреагировал в комментариях Влад Кадони.

Судя по всему, участница проекта и его экс-ведущий встретились на недавней свадьбе Яны Захаровой. Непонятно одно, почему рядом с Владом Кадони в этот момент не оказалось его возлюбленной по имени Мария.