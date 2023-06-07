«Приятный вечер»: Бухынбалтэ из «Дома-2» в роскошном платье с перьями покрасовалась рядом с Кадони — он без возлюбленной

Участница проекта «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ заинтриговала поклонников совместным снимком с бывшим ведущим реалити-шоу Владом Кадони.
В микроблоге она поделилась кадром, на котором запечатлена рядом с Владом Кадони. Кристина Бухынбалтэ облачена в роскошное платье нюдового оттенка с перьями по периметру декольте. Влад Кадони предстал в образе в стиле кэжуал. Он в джинсах, кроссовках, водолазке и пиджаке.
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Влад Кадони и Кристина Бухынбалтэ. Фото: соцсети
«Приятный вечер был в компании ценных людей», — подписала кадр Кристина Бухынбалтэ.
«Ладно, врать не буду, тоже иногда скучаю по твоей душноте», — иронично отреагировал в комментариях Влад Кадони.
Судя по всему, участница проекта и его экс-ведущий встретились на недавней свадьбе Яны Захаровой. Непонятно одно, почему рядом с Владом Кадони в этот момент не оказалось его возлюбленной по имени Мария.