«Приятный вечер»: Бухынбалтэ из «Дома-2» в роскошном платье с перьями покрасовалась рядом с Кадони — он без возлюбленной

Кристина Бухынбалтэ. Фото: соцсети

Участница проекта Кристина Бухынбалтэ и бывший ведущий реалити-шоу Влад Кадони вместе провели время.

Участница проекта «Дома-2» Кристина Бухынбалтэ заинтриговала поклонников совместным снимком с бывшим ведущим реалити-шоу Владом Кадони.

В микроблоге она поделилась кадром, на котором запечатлена рядом с Владом Кадони. Кристина Бухынбалтэ облачена в роскошное платье нюдового оттенка с перьями по периметру декольте. Влад Кадони предстал в образе в стиле кэжуал. Он в джинсах, кроссовках, водолазке и пиджаке.

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Влад Кадони и Кристина Бухынбалтэ. Фото: соцсети

«Приятный вечер был в компании ценных людей», — подписала кадр Кристина Бухынбалтэ.

«Ладно, врать не буду, тоже иногда скучаю по твоей душноте», — иронично отреагировал в комментариях Влад Кадони.

Судя по всему, участница проекта и его экс-ведущий встретились на недавней свадьбе Яны Захаровой. Непонятно одно, почему рядом с Владом Кадони в этот момент не оказалось его возлюбленной по имени Мария.

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