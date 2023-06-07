Красавчик-шатен с длинными ресницами: как выглядит подросший сын Лизы Кутузовой из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Лиза Кутузова в браке с Ростиславом Пироговым воспитывает двоих детей — дочку и сына. Старшей наследнице пары в июне исполнится восемь лет, девочка появилась на свет вскоре после свадьбы своих родителей. А сыну Лизы Кутузовой в мае было шесть лет.

Ни лиц своих наследников, ни их имен Лиза Кутузова и ее муж не рассекречивают. Лиза Кутузова лишь изредка размещает в микроблоге снимки дочери и сына. На этот раз она показала подросшего сына, запечатлев его в профиль. Видно, что мальчик -симпатичный шатен с длинными ресницами.

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