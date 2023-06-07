Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина рассекретила вторую беременность: продемонстрировала округлившийся живот

Ольга Кузьмина много лет снимается в кино. Она снялась в сериале «Кухня» и озвучила Чебурашку в фильме. Актриса завоевала любовь зрителей, победив в шоу «Ледниковый период». А теперь 35 летняя звезда объявила, что ждет ребенка. Она рассекретила вторую беременность, показав изменения в фигуре.
На новых снимках Ольга в облегающем трикотажном платье прогуливалась в парке. Наряд подчеркнул ее выпирающий животик. Кузьмина накинула на плечи пиджак бежевого оттенка. На лицо актрисы нанесли сдержанный дневной макияж. Она дополнила аутфит золотыми серьгами и кулоном.
«Хорошая погода, не правда ли?» — написала актриса.
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Она запечатлелась со своим возлюбленным — ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.
Ольга Кузьмина с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали поздравлять пару с радостным событием. К слову, в последнее время актриса публиковала фото, на которых ее фигуру было видно по пояс. Ей удалось скрывать беременность длительное время.
Своего возлюбленного Ольга тоже прятала долгое время. Напомним, что у артистки есть сын Гордей Терещенко, которому в этом году будет 10 лет. С первым мужем звезда развелась.
Ольга Кузьмина. Фото: соцсети звезды