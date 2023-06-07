Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина рассекретила вторую беременность: продемонстрировала округлившийся живот

На новых снимках Ольга в облегающем трикотажном платье прогуливалась в парке. Наряд подчеркнул ее выпирающий животик. Кузьмина накинула на плечи пиджак бежевого оттенка. На лицо актрисы нанесли сдержанный дневной макияж. Она дополнила аутфит золотыми серьгами и кулоном.

«Хорошая погода, не правда ли?» — написала актриса.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Она запечатлелась со своим возлюбленным — ведущий мероприятий и экскурсовод Евгений Апанасевич.