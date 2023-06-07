«Его вырезают с фото»: эксперт рассказала о недовольстве принца Уильяма тем, что Кейт Мидллтон одна красуется на обложках газет

Члены британского королевского семейства, принц Уильям и Кейт Миддлтон практически всегда вместе выходят в свет. Но именно снимки супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон украшают обложки газет, журналов и веб-сайтов. Как правило, Уильям остается за кадром. И, по словам экспертов, его это очень сильно волнует.
«Уильям в восторге от того, что люди тепло относятся к Кэтрин. Но сына короля беспокоит, что его вырезают с фотографий», — поделилалась авторитетный эксперт Ройя Никха.
Не то, чтобы принц Уильям ревновал жену к публике и наоборот. Озабоченность принца Уильяма вызывает тот факт, что его и Кейт Миддлтон люди могут перестать воспринимать, как единый тандем.
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Понятно, что поклонники королевского семейства с придыханием рассматривают наряды Кейт Миддлтон, чем принц Уильям похвастаться не может.
«Итак, когда они вместе работают, они хотят, чтобы их фотографировали вместе — как команду. Я уверена, что они реалисты – и они знают, что люди хотят смотреть на гламурные платья, а не на мужчину в костюме. Возможно, Уильяму следует купить себе великолепное платье от Дженни Пэкхэм», — пошутила британская журналистка Кейт Мэнси.
По материалам Daily Mail.