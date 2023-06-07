Принцессе Лилибет Диане — 2 годика! Что король Карл III подарил дочке Меган Маркл и принца Гарри

Еще 4 июня внучка короля Карла III отпраздновала свой день рождения в кругу семьи. Малышке Лилибет исполнилось 2 года. Примечательно, что дочку принц Гарри назвал в честь бабушки Елизаветы II и покойной мамы леди Ди. Полное имя внучки Карла III — Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Елизавету домашние называли Лилибет, второе имя дочка принца Гарри получила в честь покойной бабушки.

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В британских СМИ обсуждают, что супруг Камиллы, которая получила титул королевы-консорта, подарил своей младшей внучке. Как сообщают инсайдеры, король попросил сделать на заказ игрушечный домик.