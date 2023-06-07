«Мои мечты сбываются»: Костенко купила квартиру в Москве с роскошным видом

Анастасия Костенко уже много лет живет в браке с Дмитрием Тарасовым. Долгое время ее критиковали за то, что она якобы разрушила брак футболиста с Ольгой Бузовой. Примечательно, что они даже стали жить в особняке, где раньше он делал ремонт с телеведущей. Однако недавно избранница Тарасова купила себе квартиру.
На этот раз Костенко решила похвастаться свои новым жильем. Она купила квартиру в новостройке с красивым видом на дома и лес. Жена футболиста предпочла взять жилье без ремонта. Теперь ей предстоит разработка дизайна и отделочные работы. Анастасия радостно позировала на фоне голых стен.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«10 лет назад я переехала в Москву и поняла, что обязательно куплю себе квартиру. Для меня принципиально было важно, чтобы я сама. 3 года я ждала этот день, представляла и вот. Получите, распишитесь, как говорится. P.S. Заряжайтесь моей энергией счастья, пожелайте что-то от всей души и пусть это реализуется», – написала Костенко.
Поклонники посчитали, что она не хочет отставать от Бузовой, которая не так давно переехала в роскошную квартиру, где больше трех лет делали ремонт.