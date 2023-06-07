«Мои мечты сбываются»: Костенко купила квартиру в Москве с роскошным видом

На этот раз Костенко решила похвастаться свои новым жильем. Она купила квартиру в новостройке с красивым видом на дома и лес. Жена футболиста предпочла взять жилье без ремонта. Теперь ей предстоит разработка дизайна и отделочные работы. Анастасия радостно позировала на фоне голых стен.

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