Сергей Лазарев заснял дочку и сына с ранцами: два «зайчика» с книжками порадовали папу

Сергей Лазарев уже много лет строит карьеру. Он стала одним из самых известных певцов в России. Певец в свои 40 лет регулярно дает концерты, а также играет в театре. Примечательно, что он зачастую устраивает выходные, которые проводит с детьми. У него растут сын Никита и дочка Анна. Малышей ему родила суррогатная мать.
На этот раз Лазарев решила поделиться новым фото. Он запечатлела, как Анна позировала с ранцем с ушками зайки. С таким же рюкзаком был и Никита. Дети держали подарки от Регины Тодоренко, которая захотела подарить им свою новую детскую книжку. Малыши радостно улыбались.
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Анна и Никита Лазаревы. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выросли дети звезды. Многие осыпали комплиментами наследников Сергея.
«Ох, какие зайчики», «Ой, ученики», «Просто малыши папины солнышки», «Аннушка такая сладкая», «Как они радуются», — стали писать подписчики.