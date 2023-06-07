Сергей Лазарев заснял дочку и сына с ранцами: два «зайчика» с книжками порадовали папу

На этот раз Лазарев решила поделиться новым фото. Он запечатлела, как Анна позировала с ранцем с ушками зайки. С таким же рюкзаком был и Никита. Дети держали подарки от Регины Тодоренко, которая захотела подарить им свою новую детскую книжку. Малыши радостно улыбались.

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