Распаренная Ольга Бузова предстала без одежды: вся влажная, полотенце сползает вниз

На этот раз Ольга устроила себе отдых. Она приехала в баню. Артистка распарилась и решила снять себя на камеру. Она предпочла раздеться. Влажная кожа блестела, а на ее лице не было ни грамма косметики. Телеведущая прикрыла грудь полотенцем. Бузова придерживала ткань, но оголила некоторые прелести фигуры.

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