Распаренная Ольга Бузова предстала без одежды: вся влажная, полотенце сползает вниз

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Уже 19 лет она остается одной из самых известных персон в стране. Артистка продолжает вести передачи, а также давать концерты. В свои 37 лет она регулярно щеголяет в смелых нарядах. Несмотря на критику, звезда часто оголяется.
На этот раз Ольга устроила себе отдых. Она приехала в баню. Артистка распарилась и решила снять себя на камеру. Она предпочла раздеться. Влажная кожа блестела, а на ее лице не было ни грамма косметики. Телеведущая прикрыла грудь полотенцем. Бузова придерживала ткань, но оголила некоторые прелести фигуры.
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Поклонники заметили, что Ольга одна проводит время. Некоторые отметили, что она выглядит свежее после банных процедур.
«Опять полуголая», «Так лучше, когда без макияжа», «Полотенце едва держится», «В потемках такая загорелая», «Ох, что опять обнаженка», — стали писать в Сети.